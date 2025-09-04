"Telegram" hücumları Xidmət tərəfindən araşdırılır

"Telegram" hücumları Xidmət tərəfindən araşdırılır
17:21 4 Sentyabr 2025
154 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

“Telegram” mesajlaşma tətbiqi üzərindən həyata keçirilən yeni kiberhücum dalğası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Zərərverici Analizi Laboratoriyası (MRLab) tərəfindən araşdırma başladılmışdır.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Respublikası Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətindən bildiriblər.

Məlumata görə, hazırda kibercinayətkarların müəyyənləşdirilməsi, həmçinin insidentlərin miqyası və təsirinin qiymətləndirilməsi istiqamətində MRLab tərəfindən tədqiqat işləri davam etdirilir.

İlkin araşdırma nəticələri ilə bağlı XRİTDX-nin Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzinin (CERT) saytında tanış ola bilərsiniz.

Link: https://cert.gov.az/az/articles/telegram-istifadec...

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

04 Sentyabr 2025 19:17
Azərbaycanda tanınmış həkim vəfat etdi -

Azərbaycanda tanınmış həkim vəfat etdi -FOTO

04 Sentyabr 2025 17:35
Bakıda yanğın -

Bakıda yanğın - Tüstüdən zəhərlənən var

04 Sentyabr 2025 16:55
Su xidmətləri ilə bağlı ADSEA-ya daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

Su xidmətləri ilə bağlı ADSEA-ya daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:13
İctimai nəqliyyat ödənişlərində yenilik olacaq

İctimai nəqliyyat ödənişlərində yenilik olacaq

04 Sentyabr 2025 16:01
Universitet müəllimi vəfat etdi

Universitet müəllimi vəfat etdi

04 Sentyabr 2025 15:29
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Çempionlar Liqasının favoriti açıqlandı

04 Sentyabr 2025 19:05

Peşə məktəblərinə qəbulun II mərhələsinin nəticələri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 17:57

"Telegram" hücumları Xidmət tərəfindən araşdırılır

04 Sentyabr 2025 17:21

Giorgio Armani vəfat etdi

04 Sentyabr 2025 17:13

Peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulunun nəticələri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 17:03

“Qarabağ”ın oyununun bilet qiymətləri açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:42

Hüseyn Həsənov Rusiyadakı bütün biznesini itirdi

04 Sentyabr 2025 16:24

Su xidmətləri ilə bağlı ADSEA-ya daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

04 Sentyabr 2025 16:13

İctimai nəqliyyat ödənişlərində yenilik olacaq

04 Sentyabr 2025 16:01

Azərbaycan XİN Sudana başsağlığı verdi

04 Sentyabr 2025 15:53