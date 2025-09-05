"Teleqraf" Agentliyi fəaliyyətini dayandırır?

Sosial mediada Aynur Camalqızına məxsus “Teleqraf” İnformasiya Agentliyi fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı xəbərlər yayılıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, A.Camalqızı bunu təkzib edib.
O, öz sosial media hesabında yazıb ki, “Teleqraf” İnformasiya Agentliyinin genişlənməsi istiqamətində işlər davam edir:
““Teleqraf” İnformasiya Agentliyinin genişlənməsi, böyüməsi yolunda işlərimiz davam edir. İnşallah, nəticələri özünüz müşahidə edəcəksiniz”, - deyə təsisçi qeyd edib.
Xatırladaq ki, “Teleqraf” İnformasiya Agentliyi bu ilin 7 fevral tarixindən fəaliyyətə başlayıb.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az