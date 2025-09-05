"Teleqraf" Agentliyi fəaliyyətini dayandırır?

"Teleqraf" Agentliyi fəaliyyətini dayandırır?
17:04 5 Sentyabr 2025
135 Media
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Sosial mediada Aynur Camalqızına məxsus “Teleqraf” İnformasiya Agentliyi fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı xəbərlər yayılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, A.Camalqızı bunu təkzib edib.

O, öz sosial media hesabında yazıb ki, “Teleqraf” İnformasiya Agentliyinin genişlənməsi istiqamətində işlər davam edir:

““Teleqraf” İnformasiya Agentliyinin genişlənməsi, böyüməsi yolunda işlərimiz davam edir. İnşallah, nəticələri özünüz müşahidə edəcəksiniz”, - deyə təsisçi qeyd edib.

Xatırladaq ki, “Teleqraf” İnformasiya Agentliyi bu ilin 7 fevral tarixindən fəaliyyətə başlayıb.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Teleqraf
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

MEDİA ilə Sinxua Agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

MEDİA ilə Sinxua Agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

31 Avqust 2025 16:12
MEDİA Agentliyində Rumıniya nümayəndə heyəti ilə görüş keçirildi -

MEDİA Agentliyində Rumıniya nümayəndə heyəti ilə görüş keçirildi - FOTO

25 Avqust 2025 17:48
Jurnalistə vəzifə verildi

Jurnalistə vəzifə verildi

23 Avqust 2025 15:37
“Qafqazinfo”nun 15 yaşı tamam olur

“Qafqazinfo”nun 15 yaşı tamam olur

16 Avqust 2025 16:09
"Respublika" qəzeti bu tarixdən çapını dayandıracaq

"Respublika" qəzeti bu tarixdən çapını dayandıracaq

15 Avqust 2025 10:22
Ailə institutuna yanaşmada ənənəvi medianın yol verdiyi yanlışlar

Ailə institutuna yanaşmada ənənəvi medianın yol verdiyi yanlışlar

06 Avqust 2025 16:37
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Səbuhi Abbasov: “İlham Əliyevin Çinə səfəri Azərbaycan-Çin münasibətlərində yeni mərhələnin əsasını qoydu”

05 Sentyabr 2025 17:28

“Türkiyə Cənubi Qafqazda dialoq mühitinin qorunmasına dəstək verir” -

05 Sentyabr 2025 17:24

Bu kafedə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlandı -

05 Sentyabr 2025 17:22

Azərbaycanlı hakim Niderland millisinin oyununa təyinat aldı

05 Sentyabr 2025 17:11

"Teleqraf" Agentliyi fəaliyyətini dayandırır?

05 Sentyabr 2025 17:04

Rusiya Avropa paytaxtlarını hədəfə alır

05 Sentyabr 2025 16:55

Bakıda evlərə girməyə çalışan qadının

05 Sentyabr 2025 16:43

"Qarabağ"ın rəqibi futbolçusunu satdı

05 Sentyabr 2025 16:42

Bakıdakı insidentlə bağlı

05 Sentyabr 2025 16:24

“Nar” uşaqlar üçün maarifləndirici tədbirlərə dəstək verir -

05 Sentyabr 2025 16:22