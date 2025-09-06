“Moskvaya getməyəcəyəm, Putin istəyirsə, Kiyevə gələ bilər” - Zelenski

“Moskvaya getməyəcəyəm, Putin istəyirsə, Kiyevə gələ bilər” -
12:25 6 Sentyabr 2025
201 Dünya
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Moskvada görüşmək təklifini qəbul etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski ABC News-a müsahibəsində açıqlayıb ki, onun ölkəsinin hər gün raket hücumlarına məruz qaldığı vaxtda o Moskvaya gedə bilməz.

Ukrayna lideri təkrar edib ki, Vladimir Putin əslində görüşmək istəmir və yerinə yetirilməsi mümkün olmayan şərtlər irəli sürür:

"Putin istəyirsə Kiyevə gələ bilər, mən bu terrorçunun paytaxtına gedə bilmərəm".

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Vladimir Putin Zelenski ilə birbaşa təmaslara hazır olduğunu bəyan edib və Ukrayna prezidentinə Moskvaya gələrsə, “100 faiz təhlükəsizlik zəmanəti” veriləcəyini bildirib. Kremlin açıqlamasına görə, dəvətin məqsədi dialoq aparmaqdır, Zelenskini kapitulyasiyaya məcbur etmək deyil.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Rusiya onları düşmən elan etdi

Rusiya onları düşmən elan etdi

06 Sentyabr 2025 13:51
Paşinyanın təyyarəsi Azərbaycanda -

Paşinyanın təyyarəsi Azərbaycanda -FOTO

06 Sentyabr 2025 10:13
G20 zirvəsində Trampı Vens əvəz edəcək

G20 zirvəsində Trampı Vens əvəz edəcək

06 Sentyabr 2025 09:09
Tramp Pentaqonun adını Müharibə Nazirliyi olaraq dəyişdirdi

Tramp Pentaqonun adını Müharibə Nazirliyi olaraq dəyişdirdi

06 Sentyabr 2025 08:25
Ukraynada xarici hərbçilərə ehtiyac yoxdur -

Ukraynada xarici hərbçilərə ehtiyac yoxdur - Putin

05 Sentyabr 2025 21:27
Tramp Müdafiə Nazirliyinin adını dəyişir

Tramp Müdafiə Nazirliyinin adını dəyişir

05 Sentyabr 2025 20:47
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33

Rus rublu ucuzlaşacaq -

06 Sentyabr 2025 14:24

Beyləqanda insident olub -

06 Sentyabr 2025 14:19

Armani ilə vida mərasimi keçirilir

06 Sentyabr 2025 14:11

"Mavi qan" mif, yoxsa reallıqdır?

06 Sentyabr 2025 13:58

Rusiya onları düşmən elan etdi

06 Sentyabr 2025 13:51

Teleqramı oğurlananların nəzərinə

06 Sentyabr 2025 13:42

Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

06 Sentyabr 2025 13:30

Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

06 Sentyabr 2025 13:19

İngiltərə Andorranı, Avstriya Kipri qəbul edəcək

06 Sentyabr 2025 13:10