“Santuş pulunu son qəpiyinə kimi almadan getməyəcək” - Ekspert

“Santuş pulunu son qəpiyinə kimi almadan getməyəcək” -
16:05 6 Sentyabr 2025
287 İdman
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Dünən Azərbaycan millisi İslandiyaya 0:5 hesabı ilə məğlub oldu. Oyundan sonra hər kəs baş məşqçi Fernandu Santuşun istefasını gözləsə də, o bunu etmədi. Əksinə, məsuliyyətin yalnız özündə olmadığını vurğuladı. Qarşıda millimizi Ukrayna ilə oyun gözləyir. Həm futbolçular, həm də azarkeşlər bu görüşdən böyük ümidli deyil. Əgər nəticə yenə də uğursuz olarsa, Santuşun baş məşqçi postundakı taleyi ciddi sual altında qalacaq.

Futbol eksperti Emin Abbasov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, F.Santuş ölkəmizə gələndə artıq bir məşqçi kimi bitmiş biriydi:

"Bunu bir il əvvəl deyirdik də, yazırdıq da. Təəssüf ki, həm əvvəlki, həm də indiki AFFA rəhbərliyi milli komandaya baş məşqçi seçimi edərkən adlara baxır, tanınmış əcnəbilərə düşkünlük sindromu yaşayır".

E.Abbasov portuqaliyalı baş məşqçinin son illər çalışdığı hər yerdə uğursuz olduğunu da qeyd edib:

"Ən maraqlısı odur ki, heç yerdə istefa verməyib, qovulub və təzminat alıb. Dünənki açıqlamasından da görünür ki, Azərbaycandan da pulunu son qəpiyinə kimi almayana qədər gedəsi deyil. Qarşıda təbii ki, daha pis nəticələr gözləyir millini. AFFA özünü elə bir dolaşığa salıb ki, nə çıxara bilir Santuşu, nə də saxlaya. Ona görə qərarsızdırlar, başlarını itiriblər".

Qeyd edək ki, Azərbaycan - Ukrayna görüşü sentyabrın 9-da Bakıda keçiriləcək.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Fernandu Santuş Emin Abbasov
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Filenin sultanları" ilk dəfə dünya çempionatının finalında

"Filenin sultanları" ilk dəfə dünya çempionatının finalında

06 Sentyabr 2025 15:43
Millimiz Farer adalarına qarşı

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33
İngiltərə Andorranı, Avstriya Kipri qəbul edəcək

İngiltərə Andorranı, Avstriya Kipri qəbul edəcək

06 Sentyabr 2025 13:10
Boksçumuz dünya çempionatına qələbə ilə başladı

Boksçumuz dünya çempionatına qələbə ilə başladı

06 Sentyabr 2025 11:13
DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanın qonağı olacaq

DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanın qonağı olacaq

06 Sentyabr 2025 10:43
"İstefa verməsə, lazımi tədbirləri görəcəyik" -

"İstefa verməsə, lazımi tədbirləri görəcəyik" - AFFA-nın baş katibi

06 Sentyabr 2025 09:36
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Ver yeyim, ört yatım" prinsipi ilə yaşayan bürclər

06 Sentyabr 2025 17:16

Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

06 Sentyabr 2025 17:10

Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı

06 Sentyabr 2025 16:31

Əhməd İsmayılov Çində forumda iştirak edib

06 Sentyabr 2025 16:21

“Santuş pulunu son qəpiyinə kimi almadan getməyəcək” -

06 Sentyabr 2025 16:05

Talibanın qadağasına görə xilasedicilər yalnız kişilərə kömək edib -

06 Sentyabr 2025 15:57

"Filenin sultanları" ilk dəfə dünya çempionatının finalında

06 Sentyabr 2025 15:43

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

06 Sentyabr 2025 15:13

Reklam şirkətindən oğurluq edən qardaşlar tutuldu

06 Sentyabr 2025 14:56

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33