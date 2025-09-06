"Ver yeyim, ört yatım" prinsipi ilə yaşayan bürclər

"Ver yeyim, ört yatım" prinsipi ilə yaşayan bürclər
17:16 6 Sentyabr 2025
93 Maraqlı
Mətbuat
A- A+

Bürclərin xarakterlərinə nəzər saldıqda, hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəziləri çalışqanlığı ilə seçilirsə, digərləri isə rahatlığı və tənbəlliyi ilə tanınır. “Ver yeyim, ört yatm” prinsipi ilə yaşayan bu bürclər daha çox istirahətə, rahatlığa və özlərinə qayğıya üstünlük verirlər.

Onlar üçün əsas məqsəd həyatdan zövq almaqdır, iş və məsuliyyət isə ikinci planda qalır.

Buğa
Rahatlığı sevməsi ilə məşhur olan Buğalar, tənbəlliyin lideridir. Onlar gözəl yeməkləri, rahat yatağı və sakit həyatı sevirlər. Çox zaman çalışmaqdan qaçır, amma zövqlərinə çatmaq üçün hər vasitəni sınayırlar.

Xərçəng
Xərçənglər evdə rahat mühitdə olmaqdan zövq alırlar. Onlar üçün sevimli yeməklər, yumşaq yorğan və sakitlik kifayətdir. İş həyatında məsuliyyətli görünsələr də, evdə tamamilə “orta yatm” rejiminə keçir, tənbəlliklərinə boyun əyirlər.

Şir
Şirlər özlərini çox sevsələr də, çalışmaqdan çox zövq almağa meyillidirlər. Onlar üçün təmtəraqlı yeməklər və istirahət vacibdir. Çox zaman başqalarının onları əyləndirməsini, xidmət etməsini gözləyirlər.

Tərəzi
Balans axtarışında olan Tərəzilər, məsuliyyətli işlərdən tez yorulurlar. Onlar istirahəti, tənbəlliyi və zövqə yönəlmiş həyatı daha üstün görürlər. Bəzən hər şey hazır gəlsin istəyir, çətinlikdən qaçırlar.

Balıqlar
Xəyalpərəst Balıqlar, real həyatda çox zaman tənbəl görünürlər. Onlar üçün rahatlıq, uzun yuxu və sakitlik ön plandadır. Çox zaman işlərini ertələyir, “hələ sabah edərəm” deyə özlərini ovudur, amma istirahətə isə heç vaxt yox demirlər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Mavi qan" mif, yoxsa reallıqdır?

"Mavi qan" mif, yoxsa reallıqdır?

06 Sentyabr 2025 13:58
Şanslı və bəxtəvər 3 bürc -

Şanslı və bəxtəvər 3 bürc - Uğuru özlərinə cəlb edirlər​

06 Sentyabr 2025 03:19
Arzuları gerçəkləşəcək 4 bürc -

Arzuları gerçəkləşəcək 4 bürc - Məqsədlərinə çatacaqlar

05 Sentyabr 2025 20:04
Uğurlu dövrə qədəm qoyan 3 bürc -

Uğurlu dövrə qədəm qoyan 3 bürc - Şans qapıları açıldı

05 Sentyabr 2025 01:15
Bu bürcdən olan qadınlar daha cazibədar olurlar

Bu bürcdən olan qadınlar daha cazibədar olurlar

04 Sentyabr 2025 19:45
Uğur qazanacaq 3 bürc -

Uğur qazanacaq 3 bürc - Xoşbəxt olmaq növbəsi onlarındır

04 Sentyabr 2025 01:15
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Ver yeyim, ört yatım" prinsipi ilə yaşayan bürclər

06 Sentyabr 2025 17:16

Azərbaycanda insanlar internetdən hansı məqsədlə istifadə edir?

06 Sentyabr 2025 17:10

Azərbaycanda qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqların sayı

06 Sentyabr 2025 16:31

Əhməd İsmayılov Çində forumda iştirak edib

06 Sentyabr 2025 16:21

“Santuş pulunu son qəpiyinə kimi almadan getməyəcək” -

06 Sentyabr 2025 16:05

Talibanın qadağasına görə xilasedicilər yalnız kişilərə kömək edib -

06 Sentyabr 2025 15:57

"Filenin sultanları" ilk dəfə dünya çempionatının finalında

06 Sentyabr 2025 15:43

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

06 Sentyabr 2025 15:13

Reklam şirkətindən oğurluq edən qardaşlar tutuldu

06 Sentyabr 2025 14:56

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33