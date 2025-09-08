İstehlakçılara qaytarılan ƏDV-nin həcmi açıqlandı

Bu ilin yanvar–avqust aylarında Azərbaycanda vətəndaşlara geri qaytarılmış əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) ümumi məbləği 124 milyon 658,4 min manat təşkil edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.
Ölkə ərazisində pərakəndə ticarət və ya iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sahəsində göstərilən xidmətlərə, habelə tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən göstərilən tibbi xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV müvəkkil banklar tərəfindən istehlakçılara qaytarılıb.
Hesabat dövründə xarici vətəndaşlar tərəfindən respublika ərazisində fərdi istehlak üçün alınmış mallara görə dövlət büdcəsindən qaytarılmış ƏDV-nin (“tax free”) məbləği isə 6 milyon 944,9 min manat təşkil edib.