Laçında ağır qəza - Ölən var

Laçında ağır qəza -
14:03 8 Sentyabr 2025
93 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Laçın rayonu, Soyuqbulaq kəndində yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi və xilasedici köməyinə ehtiyac yaranması barədə məlumat daxil olub.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar qəza yerinə Nazirliyin ən yaxın xilasetmə qüvvələri cəlb olunub.

Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, “XCMG” markalı traktor dərəyə aşıb, 1 nəfər nəqliyyat vasitəsində sıxılı vəziyyətdə qalıb. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1 nəfərin meyiti nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

08 Sentyabr 2025 13:35
TIR-ın törətdiyi ağır qəzanın

TIR-ın törətdiyi ağır qəzanınVİDEOSU

08 Sentyabr 2025 13:15
Azad edilmiş ərazilərdə daha 198 mina aşkarlandı

Azad edilmiş ərazilərdə daha 198 mina aşkarlandı

08 Sentyabr 2025 13:11
Sentyabrın 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

08 Sentyabr 2025 13:04
Bakıda şirkət rəhbəri həbs olundu

Bakıda şirkət rəhbəri həbs olundu

08 Sentyabr 2025 12:43
Masazırda mənzildən meyit tapıldı

Masazırda mənzildən meyit tapıldı

08 Sentyabr 2025 12:14
Sosial şəbəkə platformaları:
mövcud durum, nailiyyətlər, problemlər
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Binəqədidə yanğın oldu

08 Sentyabr 2025 14:27

Ərdoğan İzmirdəki hadisənin araşdırılmasını tapşırdı

08 Sentyabr 2025 14:14

Arda əsas heyətdən çıxarılır -

08 Sentyabr 2025 14:12

Dərs ilinin başlanma tarixi ilə bağlı

08 Sentyabr 2025 13:45

Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

08 Sentyabr 2025 13:35

Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana səfər edəcək

08 Sentyabr 2025 13:26

TIR-ın törətdiyi ağır qəzanın

08 Sentyabr 2025 13:15

Azad edilmiş ərazilərdə daha 198 mina aşkarlandı

08 Sentyabr 2025 13:11

Sentyabrın 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

08 Sentyabr 2025 13:04

Bakıda şirkət rəhbəri həbs olundu

08 Sentyabr 2025 12:43