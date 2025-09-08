Bu rayonda evlər bahalaşıb

Bu rayonda evlər bahalaşıb
15:11 8 Sentyabr 2025
2025-ci ilin avqustunda ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə fərdi yaşayış evləri üzrə ən çox bahalaşma Səbail rayonunda baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin (AQC) sədri, iqtisadçı ekspert Vüqar Oruc bildirib.

Onun sözlərinə görə, Səbail rayonunda yerləşən fərdi yaşayış evləri ötən illə müqayisədə 26,5% bahalaşıb.

Cari ilin iyul ayı ilə müqayisədə isə bu rayon üzrə 1,1% bahalaşma olub.

Qiymət artımlarında Səbaili Nizami, Nərimanov və Xəzər rayonları izləyib. Nizamidə fərdi yaşayış evləri 18%, Nərimanov və Xəzərdə isə müvafiq olaraq 17,8% və 16,5% bahalaşıb. İyul ilə müqayisədə bu rayonlar üzrə bahalaşma müvafiq olaraq 1%, 1,5% və 2,1% olub.

İllik müqayisədə Nəsimidə 15,2%, Sabunçuda 14,8%, Binəqədidə 13%, Suraxanıda 12,4%, Yasamal rayonunda isə 11,5%-lik bahalaşma olub. İyul ilə müqayisədə Nəsimi, Sabunçu və Binəqədidə 1%-lik, Suraxanı və Yasamalda isə 0,5%-lik qiymət artımları olub.

Ötən ilin avqustu ilə müqayisədə bu ilin avqustunda ən aşağı qiymət artımı Pirallahı, Xətai və Qaradağ rayonlarında qeydə alınıb. Pirallahıda fərdi yaşayış evlərinin qiyməti 10%, Xətaidə 9,9%, Qaradağda isə 9% artıb. Cari ilin iyulu ilə müqayisədə bu rayonlarda bahalaşma müvafiq olaraq 0,5%, 1,3%, və 0,5% olub.

