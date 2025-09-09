Bu işçilərə əlavə məzuniyyət verilir

İş yeri olan və qiyabi oxuyan tələbələrə əlavə məzuniyyət veriləcək.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, onlar imtahan və diplom müdafiəsi dövrlərində əlavə məzuniyyət götürə bilərlər.
Qanuna əsasən, ali məktəblərin qiyabi şöbəsində oxuyanlara I və II kursda 30 gün, digər kurslarda 40 gün məzuniyyət verilir. Orta ixtisas məktəblərinin qiyabi şöbəsində oxuyanlara I və II kursda 20 gün, sonrakı kurslarda 30 gün məzuniyyət düşür.
Dövlət imtahanları vaxtı həm ali, həm də orta ixtisas məktəblərinin qiyabi tələbələrinə 30 gün məzuniyyət verilir. Diplom işi yazan qiyabi tələbələr ali məktəbdə 4 ayadək, orta ixtisas məktəbində isə 2 ayadək məzuniyyət ala bilirlər. Peşə məktəbində oxuyan işçilər imtahan üçün hər tədris ilində 30 gün məzuniyyət götürə bilərlər.
Qeyd edək ki, bu məzuniyyətlər yalnız təhsil müəssisəsinin arayışı ilə verilir.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az