Bu işçilərə əlavə məzuniyyət verilir

Bu işçilərə əlavə məzuniyyət verilir
23:48 9 Sentyabr 2025
141 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

İş yeri olan və qiyabi oxuyan tələbələrə əlavə məzuniyyət veriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, onlar imtahan və diplom müdafiəsi dövrlərində əlavə məzuniyyət götürə bilərlər.

Qanuna əsasən, ali məktəblərin qiyabi şöbəsində oxuyanlara I və II kursda 30 gün, digər kurslarda 40 gün məzuniyyət verilir. Orta ixtisas məktəblərinin qiyabi şöbəsində oxuyanlara I və II kursda 20 gün, sonrakı kurslarda 30 gün məzuniyyət düşür.

Dövlət imtahanları vaxtı həm ali, həm də orta ixtisas məktəblərinin qiyabi tələbələrinə 30 gün məzuniyyət verilir. Diplom işi yazan qiyabi tələbələr ali məktəbdə 4 ayadək, orta ixtisas məktəbində isə 2 ayadək məzuniyyət ala bilirlər. Peşə məktəbində oxuyan işçilər imtahan üçün hər tədris ilində 30 gün məzuniyyət götürə bilərlər.

Qeyd edək ki, bu məzuniyyətlər yalnız təhsil müəssisəsinin arayışı ilə verilir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Işçi Məzuniyyət
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

09 Sentyabr 2025 22:07
Bu tarixdə hava kəskin dəyişəcək -

Bu tarixdə hava kəskin dəyişəcək - Güclü yağış yağacaq

09 Sentyabr 2025 20:10
Küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi

Küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi

09 Sentyabr 2025 17:53
Zəngilanda transformator binası tikiləcək

Zəngilanda transformator binası tikiləcək

09 Sentyabr 2025 17:43
Üzgüçülük Federasiyasında yeni təyinat

Üzgüçülük Federasiyasında yeni təyinat

09 Sentyabr 2025 17:28
Hesablama Palatası bu qurumda nöqsanlar aşkarladı

Hesablama Palatası bu qurumda nöqsanlar aşkarladı

09 Sentyabr 2025 17:13
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Nadir Qafarzadə tanınmış həkimlə qohum imiş -

10 Sentyabr 2025 00:37

Ayxan Abbasov millidə qalsa, çox sevinərəm -

10 Sentyabr 2025 00:09

Rayonlarda nə vaxt elektron jurnallara keçiləcək?

09 Sentyabr 2025 23:56

Bu işçilərə əlavə məzuniyyət verilir

09 Sentyabr 2025 23:48

Kallas Rusiyaya çağırış etdi

09 Sentyabr 2025 23:45

Rəsmi Bakı Qətərə hücumdan narahatdır

09 Sentyabr 2025 23:20

Quterreş İsrailin hücumunu qınadı

09 Sentyabr 2025 23:09

Ayxan Abbasov Ukrayna ilə oyunu şərh etdi

09 Sentyabr 2025 22:42

Xorvatiya Prezidenti israilli nazirlə görüşməkdən imtina etdi

09 Sentyabr 2025 22:27

Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qaldı -

09 Sentyabr 2025 21:58