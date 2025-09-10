Bu şəxslər gəlir vergisindən azaddır

Əldə edilən qazancdan dövlət büdcəsinə köçürülən vəsait gəlir vergisi adlanır. Yəni, hər kəs maaş və ya başqa gəlir əldə etdikdə onun müəyyən hissəsi vergi kimi tutulur. Lakin qanunda elə hallar mövcuddur ki, bəzi şəxslər bu vergini ödəməkdən tam və ya qismən azad edilir.
İqtisadçı ekspert Ləman Rüstəmova Metbuat.az-a açıqlamasında gəlir vergisindən azad edilən fiziki şəxslər barədə məlumat verib. O bildirib ki, xaricə ezam olunan diplomatik xidmət əməkdaşlarının, həmçinin səfirlik və konsulluqların mühafizəsində xidmət göstərən hərbi qulluqçuların xaricdə aldıqları əməkhaqları gəlir vergisinə cəlb edilmir. Bundan əlavə, Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və ya konsulluq əməkdaşlarının rəsmi gəlirlərindən də vergi tutulmur.
Ekspert təqvim ili ərzində yalnız bir dəfə tətbiq olunan azadolmaları da sadalayıb:
“Hədiyyələrin dəyərinin 2 500 manatadək olan hissəsi vergidən azaddır. Təhsil haqlarını ödəmək üçün ayrılan maddi yardımın 2 500 manatadək olan məbləği vergiyə cəlb olunmur. Bunun üçün ödənişi təsdiqləyən sənəd təqdim edilməlidir. Qalan mirasın 20 000 manatadək olan hissəsi vergidən azaddır. Azərbaycanda müalicə üçün ayrılan 10 000 manatadək, xaricdə müalicə üçün ayrılan 50 000 manatadək maddi yardım vergiyə cəlb edilmir. Bu halda da müvafiq sənəd təqdim olunmalıdır. Şəhid ailələrinin aldıqları 20 000 manatadək yardım vergidən azaddır və əlavə sənəd tələb olunmur. Əlil şəxslərə verilən 20 000 manatadək yardım vergidən azaddır, lakin bu halda sənəd təqdim olunmalıdır. Aliment ödənişlərinə də vergi tətbiq edilmir”.
L.Rüstəmovanın sözlərinə görə, əsas iş yerində muzdlu fəaliyyətlə bağlı aylıq gəliri 2 500 manata qədər olan şəxslərin 200 manat, illik gəliri 30 000 manata qədər olan şəxslərin isə 2 400 manatadək qazancı gəlir vergisindən azaddır:
“Daşınan maddi əmlakın təqdimindən əldə edilən gəlirlər də vergiyə cəlb olunmur. Ancaq qiymətli daşlar, daş-qaş məmulatları, incəsənət əsərləri, əntiq əşyalar və sahibkarlıqda istifadə olunan daşınan əmlak satıldıqda bu güzəşt tətbiq edilmir. Bundan başqa, sığorta hadisəsi baş verdikdə ödənilən kompensasiya və sığorta haqları, dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan məbləğlər vergidən azaddır. Sənətkarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin gəlirləri də vergi tutulmur. Buraya misgərlik, qalayçılıq, saxsı məmulatların hazırlanması, bağçılıq və bostançılıq alətləri, xalq musiqi alətləri, qamış və qarğıdan məişət əşyaları, bədii tikmə, ağacdan hazırlanmış məişət əşyaları daxildir”.
İqtisadçı qeyd edib ki, qan verən donorlara ödənilən kompensasiya, dalğıc işlərinə görə verilən mükafatlar, ictimai təşkilatlar və xeyriyyə fondları tərəfindən ayrılan yardımlar da vergidən azaddır. Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi ezamiyyə xərcləri, dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması zamanı ödənilən kompensasiyalar gəlir vergisinə cəlb edilmir. Hərbi qulluqçulara, hakimlərə, prokurorluq əməkdaşlarına və hüquq-mühafizə orqanlarının işçilərinə əsas maaşdan əlavə verilən ödənişlər də gəlir vergisindən azaddır.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az