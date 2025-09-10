Əlillik pensiyası almaq istəyənlərin nəzərinə

Əlillik pensiyası almaq istəyənlərin nəzərinə
21:28 10 Sentyabr 2025
469 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Əlilliyi müəyyən edilən şəxslərə əmək pensiyası verilir. Bəs əlilliyə görə əmək pensiyası təyin olunması üçün nə qədər əmək stajı lazımdır?

Metbuat.az xəbər verir ki, orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulduğu üçün əlilliyi müəyyən edilən şəxslərə pensiya yalnız o halda təyin olunur ki, onların ümumi sığorta stajı 5 ildən az olmasın. Həmçinin əmək qabiliyyətli yaş dövründə hər tam il üçün azı 4 ay sığorta stajı toplanmalıdır.

Əlilliyi 31-80 faiz arasında olan şəxslərə isə pensiya yalnız fərdi hesabda yığılan vəsait minimum pensiya məbləğini ödəməyə bəs edərsə verilir. Bu zaman da eyni şərt tətbiq olunur – sığorta stajı 5 ildən az olmamalı və hər il üçün 4 ay staj olmalıdır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Pensiya
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Eminin Moskvadakı restoranları bağlandı -

Eminin Moskvadakı restoranları bağlandı - FOTO

10 Sentyabr 2025 22:15
Bakıda tıxaclar niyə artıb?

Bakıda tıxaclar niyə artıb?

10 Sentyabr 2025 21:40
Azərbaycanda iki nazirlik birləşdiriləcək? -

Azərbaycanda iki nazirlik birləşdiriləcək? - AÇIQLAMA

10 Sentyabr 2025 21:15
14 yaşlı qızla 20 yaşlı oğlanın nişanlanması ilə bağlı açıqlama -

14 yaşlı qızla 20 yaşlı oğlanın nişanlanması ilə bağlı açıqlama - VİDEO

10 Sentyabr 2025 20:47
Bakıda qaz kəsiləcək -

Bakıda qaz kəsiləcək - Bu saatda

10 Sentyabr 2025 20:09
Bakıda taksilərlə bağlı yenilik edildi

Bakıda taksilərlə bağlı yenilik edildi

10 Sentyabr 2025 19:42
Sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində mövcud durum
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Eminin Moskvadakı restoranları bağlandı -

10 Sentyabr 2025 22:15

“WhatsApp”ın dizaynı dəyişdi

10 Sentyabr 2025 22:04

Santuş vidalaşarkən futbolçulara bu sözləri deyibmiş

10 Sentyabr 2025 21:45

Bakıda tıxaclar niyə artıb?

10 Sentyabr 2025 21:40

Bakıda hotellərin qiyməti 5 dəfə arta bilər

10 Sentyabr 2025 21:37

Rusiya niyə "miqrant ovu"na çıxıb? -

10 Sentyabr 2025 21:32

Əlillik pensiyası almaq istəyənlərin nəzərinə

10 Sentyabr 2025 21:28

Ukraynaya edilən hücumlarda Polşa hədəf alınmayıb -

10 Sentyabr 2025 21:19

Azərbaycanda iki nazirlik birləşdiriləcək? -

10 Sentyabr 2025 21:15

Minsk qrupu heç vaxt faydalı iş görməyib -

10 Sentyabr 2025 21:02