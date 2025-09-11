Naxçıvanda hərbi sursatlar tapıldı

Naxçıvanda hərbi sursatlar tapıldı
11:38 11 Sentyabr 2025
Xəbərlər şöbəsi
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə polis əməkdaşları tərəfindən ayrı-ayrı vaxtlarda Babək və Ordubad rayonları ərazisində hərbi sursatların aşkar edilməsi barədə məlumatlar daxil olub.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, məlumatlarla əlaqədar dərhal Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin pirotexnikləri hadisə yerinə cəlb edilib.

Hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birgə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerlərinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatların 1 ədəd F1 əl qumbarasının gövdə hissəsi, 3 ədəd 100 mm-lik top mərmisi, 1 ədəd 85 mm-lik top mərmisi, 1 ədəd 76 mm-lik top mərmisi, 2 ədəd “BMP-1” mərmisi, 6 ədəd 57 mm-lik “ZİS-2” top mərmisi, 37 ədəd 30 mm-lik “AQS-17” mərmisi, 11 ədəd “2A42 BMP-2” mərmisi, 31 ədəd 12 mm-lik “PK” gilizi, 3 ədəd “MVC” tank əlehinə minaatanın partladıcısı, 25 ədəd “2A42 BMP-2” gülləsi, 2 ədəd 76 mm-lik top mərmisinin qalığı, 16 ədəd “RPQ-7” mərmisinin idarə olunmayan mühərriki, 43 ədəd müxtəlif çaplı minaatan mərmisinin arxa pəri və 3 ədəd müxtəlif çaplı mərminin döyüş başlığı olduğu müəyyən edilib.

Sursatlar pirotexniklər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək kənarlaşdırılıb.

