Saat 09:30-da işıq kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Saat 09:30-da işıq kəsiləcək -
22:51 11 Sentyabr 2025
551 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Sentyabrın 12-də Ordubad rayonunun bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq.

"Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan RETSİ-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 110 kV-luq hava elektrik verilişi xəttinin çəkilişi ilə əlaqədar 35 kV-luq Parağaçay hava elektrik verilişi xətti sifarişə əsasən açılacaq.

Bu səbəbdən 09:30-dan 10:30-dək Dar, Sabirkənd, Qoşadizə, Kələntərdizə, Başdizə, Gilançay, Parağaçay, Xanağa, Ağrı, Dizə, Vənəd, Başkənd, Vələver, Qoruqlar, Anaqut, Dırnıs, Kələki, Unus, Pəzməri, Dəstə, Düylün, Çənnəb, Üstüpü, Aza, Azad və Məzrə kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranacaq.

Qeyd olunur ki, enerji təchizatı sistemlərinin gücləndirilməsi və texniki baxışların aparılması məqsədilə müxtəlif ünvanlarda elektrik xətlərində və yarımstansiyalarda mərhələli təmir işləri həyata keçirilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu halda sürücülük hüququ 6 ayadək məhdudlaşdırılır

Bu halda sürücülük hüququ 6 ayadək məhdudlaşdırılır

11 Sentyabr 2025 22:50
Qurban Qurbanovun oğlunun toyudur -

Qurban Qurbanovun oğlunun toyudur - FOTO

11 Sentyabr 2025 21:27
Elçin Niyazov vəzifəsindən azad edildi -

Elçin Niyazov vəzifəsindən azad edildi - FOTO

11 Sentyabr 2025 20:52
Məktəb direktorunun ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu -

Məktəb direktorunun ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu - FOTO

11 Sentyabr 2025 19:17
Xəstəxanada kişi antibiotikdən öldü

Xəstəxanada kişi antibiotikdən öldü

11 Sentyabr 2025 17:46
Hadrut və Xocalının Badara kəndinə ilk köç olacaq

Hadrut və Xocalının Badara kəndinə ilk köç olacaq

11 Sentyabr 2025 17:16
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Yaponiyada parlament üzvləri hökumətdən Fələstini tanımasını tələb etdi

11 Sentyabr 2025 23:35

​Polşa Rusiyaya cavab olaraq sərhədə 40 min hərbçi yerləşdirir

11 Sentyabr 2025 23:02

Musa Qurbanlının toyu ilə bağlı

11 Sentyabr 2025 23:02

Saat 09:30-da işıq kəsiləcək -

11 Sentyabr 2025 22:51

Bu halda sürücülük hüququ 6 ayadək məhdudlaşdırılır

11 Sentyabr 2025 22:50

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisinin ilk qərarı heyrətə gətirdi

11 Sentyabr 2025 22:45

Süni intellekt bu peşələri əvəz edə bilməyəcək

11 Sentyabr 2025 22:41

Daha bir futbolçu "Qarabağ"dan ayrıldı

11 Sentyabr 2025 22:25

Köçkünləri təhqir edən jurnalist işdən çıxarıldı

11 Sentyabr 2025 22:15

ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri

11 Sentyabr 2025 22:07