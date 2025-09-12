Bu rayonlara qar yağır

Bu rayonlara qar yağır
11:42 12 Sentyabr 2025
169 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki hava açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata əsasən, ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir.

Yağıntılar bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olub, dolu düşüb. Yüksək dağlıq ərazilərə - Şahdağ, Laçın və Kəlbəcərdə isə qar yağıb.

Düşən yağıntının miqdarı Qusarda 71, Qubada 63, Sarıbaşda (Qax) 49, Qəbələdə 40, Kürdəmirdə 30, Gədəbəydə 28, Zərdabda 25, Ağdam və Oğuzda 23, Xınalıqda 20, Şəkidə 19, İsmayıllıda 18, Naxçıvanda 16, Bərdə və Yevlaxda 15, Şabran, Beyləqan və Tərtərdə 14, Naftalan və Şahbuzda 13, Daşkəsəndə 12, Xaltan, Şamaxı və Göygöldə 11, Ağsu, Zaqatala, Altıağac, Göyçay, Mingəçevir, Balakən, Şərur, Gəncə, İmişli, Qobustan, Culfa, Tovuz, Şəmkir, Sabirabad, Goranboy, Sədərək, Qrız, Ordubad, Lerik, İsmayıllı, Ceyrançöl, Cəlilabad, Biləsuvar, Qubadlı, Şuşa, Xocalı, Füzulidə 10 mm-dək, Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 1 mm-dək qeydə alınıb.

Yağan intensiv leysan yağışlar nəticəsində Zaqatala rayonu ərazisindən keçən Talaçaydan sel keçir.

Sentyabrın 11-də Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndinə diametri 4-6 mm olan dolu düşüb.

Hazırda bir sıra ərazilərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti arabir Bakıda və Abşeron yarımadasında 28, Naftalan və Neftçalada 20, Culfada 19, Sabirabadda 17, Şamaxı və Yevlaxda 16 m/s-dək güclənir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Laçında vəzifəli şəxslər həbs edildi

Laçında vəzifəli şəxslər həbs edildi

12 Sentyabr 2025 12:55
Sentyabrın 13-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 13-də havanın temperaturu dəyişəcək

12 Sentyabr 2025 12:47
TƏBİB Xalq artistinin səhhəti ilə bağlı məlumat yaydı

TƏBİB Xalq artistinin səhhəti ilə bağlı məlumat yaydı

12 Sentyabr 2025 12:39
Laçında vəzifəli şəxslər həbs edildi

Laçında vəzifəli şəxslər həbs edildi

12 Sentyabr 2025 12:21
Şahin Kazımzadəyə vəzifə verildi -

Şahin Kazımzadəyə vəzifə verildi -FOTO

12 Sentyabr 2025 12:13
“Mygov” istifadəçilərin sayı açıqlandı

“Mygov” istifadəçilərin sayı açıqlandı

12 Sentyabr 2025 11:55
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sentyabrın 13-də havanın temperaturu dəyişəcək

12 Sentyabr 2025 12:47

Məktəblərə 302 metodist cəlb olunacaq

12 Sentyabr 2025 12:41

TƏBİB Xalq artistinin səhhəti ilə bağlı məlumat yaydı

12 Sentyabr 2025 12:39

Sinifdə şagird çoxluğu tədrisə pis təsir etmir -

12 Sentyabr 2025 12:33

Laçında vəzifəli şəxslər həbs edildi

12 Sentyabr 2025 12:21

Şahin Kazımzadəyə vəzifə verildi -

12 Sentyabr 2025 12:13

“Mygov” istifadəçilərin sayı açıqlandı

12 Sentyabr 2025 11:55

Cinayətdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanıldı

12 Sentyabr 2025 11:26

Qızların oxuyub-anlama qabiliyyəti oğlanlara nisbətən yüksək olub -

12 Sentyabr 2025 11:20

Ölkədə ölü doğulanların sayı açıqlandı -

12 Sentyabr 2025 11:13