İş yerləri daha çox özəl sektorda olmalıdır - İqtisadçı

İş yerləri daha çox özəl sektorda olmalıdır -
16:15 15 Sentyabr 2025
169 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

2025-ci ilin avqust ayı vəziyyətinə görə, ölkədə muzdla çalışan işçilərin sayı 1,768 milyon nəfərə çatıb. Onlardan təxminən yarısı dövlət sektorunda, yarısı isə qeyri-dövlət (özəl) sektorda fəaliyyət göstərir.

İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, özəl sektor daha çox olmalıdır:

“Bizdə dövlət sektorunda çalışanların sayı hələ də çoxdur. Əhali nisbətinə görə də çoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə isə belə deyil. Ona görə də düşünürəm ki, burada özəl sektorun inkişafı üçün daha çox iş görülməlidir. Bizdə əmək qabiliyyətli insanların sayı 6 milyona yaxındır. Amma muzdla işləyənlərin sayı 1,7 milyondur. Bunun yarısı dövlətdə, yarısı isə yarısı dövlət sektorunda çalışır. Bu nisbət iqtisadiyyat üçün o qədər də doğru deyil. Çünki dövlət sektorunda çalışanların böyük əksəriyyəti əlavə dəyər yaratmırlar. Yəni, onlar dövlət büdcəsindən maaş alırlar. Bizdə isə əlavə dəyər yaradan sahələr, yəni özəl sektor lazımdır ki, daha çox əlavə dəyər yaradılsın, daha çox vergi ödəyicisi olsun”.

İqtisadçı qeyd edib ki, həmçinin iqtisadiyyata qatqısı olan özəl sektorun istehsalı və ixracatı baş verməlidir:

“Bütün bunlar göstərir ki, bizdə bu nisbəti dəyişdirməyə ehtiyac var”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“HRENGINEERING”nin tərəfdaşı olduğu beynəlxalq sammit başa çatdı -

“HRENGINEERING”nin tərəfdaşı olduğu beynəlxalq sammit başa çatdı - FOTO

15 Sentyabr 2025 11:19
Bu şirkətlər mənfəət vergisindən azaddır

Bu şirkətlər mənfəət vergisindən azaddır

15 Sentyabr 2025 11:04
İqtisadi Şuranın üzvləri toplandı, büdcə müzakirə edildi

İqtisadi Şuranın üzvləri toplandı, büdcə müzakirə edildi

13 Sentyabr 2025 15:59
İqtisadi Şuranın üzvləri toplandı, büdcə müzakirə edildi

İqtisadi Şuranın üzvləri toplandı, büdcə müzakirə edildi

13 Sentyabr 2025 15:59
İqtisadi Şuranın üzvləri toplandı, büdcə müzakirə edildi

İqtisadi Şuranın üzvləri toplandı, büdcə müzakirə edildi

13 Sentyabr 2025 15:58
İqtisadi Şuranın üzvləri toplandı, büdcə müzakirə edildi

İqtisadi Şuranın üzvləri toplandı, büdcə müzakirə edildi

13 Sentyabr 2025 15:57
Rusiyada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Əliyev Türkiyənin Baş Qərargah rəisini qəbul etdi -

15 Sentyabr 2025 17:56

Sentyabrın 16-da qaz kəsiləcək -

15 Sentyabr 2025 17:37

Türkiyənin Baş Qərargah rəisinin Bakı səfəri nə vəd edir?

15 Sentyabr 2025 17:34

İstilik mövsümü tez başlaya bilər? -

15 Sentyabr 2025 17:29

Azərbaycan heç vaxt regional əməkdaşlıqdan imtina etməyib -

15 Sentyabr 2025 17:26

Birinci sinif şagirdləri üçün 6 vacib qayda

15 Sentyabr 2025 17:09

"Vüsal 300" həbs edilib

15 Sentyabr 2025 16:36

Tramp Rusiyanı təcavüzkar adlandırdı

15 Sentyabr 2025 16:27

İş yerləri daha çox özəl sektorda olmalıdır -

15 Sentyabr 2025 16:15

Detoks sağlamlıq üçün faydalıdır? -

15 Sentyabr 2025 16:07