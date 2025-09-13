Ukrayna ilə danışıqlarda fasilə yaranıb - Peskov

Ukrayna ilə danışıqlarda fasilə yaranıb -
12:39 13 Sentyabr 2025
190 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Rusiya-Ukrayna danışıqlarında fasilə müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya və Ukrayna arasında kommunikasiya kanalları fəaliyyət göstərməkdə davam edir, lakin hazırda danışıqlarda fasilə müşahidə olunur.

“Bizim danışıqlar aparan nümayəndələr bu kanallar vasitəsilə ünsiyyət qura bilirlər, amma hələlik, yəqin ki, daha çox fasilədən danışmaq olar”.

Siyasi analitiklər isə hesab edirlər ki, fasilə Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həlli prosesinə təsir göstərə bilər və tərəflər arasında təmasların davam etdirilməsi mühümdür.

