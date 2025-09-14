Prezident: Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, güclü xalqıq, iradəli xalqıq

Prezident: Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, güclü xalqıq, iradəli xalqıq
18:53 14 Sentyabr 2025
168 Siyasət
Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, güclü xalqıq, iradəli xalqıq, döyüş meydanında da qələbə qazanmışıq, sülhə də hər zaman hazır idik. Amma sülh ədalətli sülh olmalı idi, beynəlxalq hüquq və tarixi ədalət üzərində sülh olmalı idi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələrinin və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşündə səsləndirib.

Dövlətimizin başçısı əlavə edib: "Son beş ilin tarixi onu göstərdi ki, heç bir xarici qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilmədi".

metbuat.az

