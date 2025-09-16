Bu şəxslərə yüksək məbləğdə ödəniş ediləcək - SİYAHI

00:20 16 Sentyabr 2025
Anar Türkeş
Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası daha bir qrup mediatora pul verəcək.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, akademiya bu dəfə ümumilikdə 8 mediatorla müqavilə bağlayıb.

Müqavilələrə əsasən, mediasiya təlimlərinə cəlb olunmuş aşağıdakı mediatorlara qeyd olunan məbləğdə pul veriləcək:

1) Həsənova İlhamə - 2.400 AZN
2) Salmanova Gülşən - 840 AZN
3) Məhərrəmova Sevda - 1.183,28 AZN
4) Ələkbərova Kübra - 1.260 AZN
5) Vəliyev Vəli - 1.020 AZN
6) Yaqubova Sima - 3.600 AZN
7) Mehdiyev Fərhad - 3.240 AZN
8) Sadıqova Günel - 5.493,8 AZN

Qeyd edək ki, bundan əvvəl isə akademiya daha 10 mediatorla müqavilə bağlayıb.

