Manat qarşısında kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,0021 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
2,0021
100 Rusiya rublu
2,0531
1 Avstraliya dolları
1,1325
1 Belarus rublu
0,5650
1 Bolqarıstan levi
1,0230
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Korea vonu
0,1232
1 Çexiya kronu
0,0824
1 Çin yuanı
0,2389
1 Danimarka kronu
0,2682
1 Gürcü larisi
0,6291
1 Honq Konq dolları
0,2186
1 Hindistan rupisi
0,0193
1 İngilis funt sterlinqi
2,3146
10 000 İran rialı
0,0295
1 İsveç kronu
0,1833
1 İsveçrə frankı
2,1420
1 İsrail şekeli
0,5070
1 Kanada dolları
1,2343
1 Küveyt dinarı
5,5698
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3145
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5137
1 Moldova leyi
0,1028
1 Norveç kronu
0,1730
100 Özbək somu
0,0138
100 Pakistan rupisi
0,6010
1 Polşa zlotası
0,4712
1 Rumıniya leyi
0,3955
1 Serbiya dinarı
0,0171
1 Sinqapur dolları
1,3291
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4532
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3343
Türk lirəsi
0,0411
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0413
Yapon yeni
1,1567
Yeni Zelandiya dolları
1,0134
Qızıl
6262,3920
Gümüş
72,5076
Platin
2386,6300
Palladium
2013,4970