Manat qarşısında kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

Manat qarşısında kəskin bahalaşdı -
10:01 16 Sentyabr 2025
266 İqtisadiyyat
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,0021 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0021

100 Rusiya rublu

2,0531

1 Avstraliya dolları

1,1325

1 Belarus rublu

0,5650

1 Bolqarıstan levi

1,0230

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1232

1 Çexiya kronu

0,0824

1 Çin yuanı

0,2389

1 Danimarka kronu

0,2682

1 Gürcü larisi

0,6291

1 Honq Konq dolları

0,2186

1 Hindistan rupisi

0,0193

1 İngilis funt sterlinqi

2,3146

10 000 İran rialı

0,0295

1 İsveç kronu

0,1833

1 İsveçrə frankı

2,1420

1 İsrail şekeli

0,5070

1 Kanada dolları

1,2343

1 Küveyt dinarı

5,5698

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3145

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5137

1 Moldova leyi

0,1028

1 Norveç kronu

0,1730

100 Özbək somu

0,0138

100 Pakistan rupisi

0,6010

1 Polşa zlotası

0,4712

1 Rumıniya leyi

0,3955

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3291

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3343

Türk lirəsi

0,0411

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0413

Yapon yeni

1,1567

Yeni Zelandiya dolları

1,0134

Qızıl

6262,3920

Gümüş

72,5076

Platin

2386,6300

Palladium

2013,4970

