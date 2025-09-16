Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə

Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə
19:38 16 Sentyabr 2025
211 İqtisadiyyat
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Kredit götürən şəxsin vəfatı zamanı borcun kim tərəfindən ödəniləcəyi sualı tez-tez müzakirə olunur. Çox vaxt kredit rəsmiləşdirilərkən zamin tələb olunur. Bəs borcalan vəfat etdikdə borcu zamin ödəməlidir?

İqtisadçı Ruslan Atakişiyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, kredit götürən şəxs vəfat etdikdə borcun qaytarılması məsələsi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Banklar haqqında” Qanun və bankların daxili qaydaları ilə tənzimlənir. Mülki Məcəlləyə əsasən, miras açıldıqda miras qoyanın hüquq və vəzifələri varislərə keçir:

“Yəni əgər borcalan vəfat edirsə, onun öhdəlikləri də varislərə keçir və kredit verən bu borcu onlardan tələb edə bilər. Əgər borcalanın zamini varsa, öhdəlik zaminin üzərinə də keçə bilər və bank zaminə müraciət edərək borcun ödənilməsini tələb edə bilər. Bu məsələ ilə bağlı mübahisə yaranarsa, tərəflər məhkəməyə müraciət edə bilərlər”.

R.Atakişiyev qeyd edib ki, borcalanın varisləri varsa, onların qəbul etdikləri miras əmlakının dəyəri həddində borc ödənilir. Əgər əmlak yoxdursa və ya varis mirası qəbul etmirsə, borc onların üzərinə keçmir:

“Bəzi hallarda həyat sığortası müqaviləsi bağlanır və borcalan vəfat etdikdə həmin sığorta məbləği kreditin bağlanmasına yönəldilir. Lakin tərəflər arasında mübahisə yaranarsa və ya iddia qaldırılarsa, bütün bu məsələlər qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəmə qaydasında həll olunur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Kredit Ruslan Atakişiyev
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini

Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini ŞƏRH ETDİ

16 Sentyabr 2025 20:03
"Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

"Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirir

16 Sentyabr 2025 15:35
Mərkəzi Bankdan iki kredit ittifaqına məcburi göstəriş verilib

Mərkəzi Bankdan iki kredit ittifaqına məcburi göstəriş verilib

16 Sentyabr 2025 15:24
Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

16 Sentyabr 2025 12:58
Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

Azərbaycanda ÜDM-in 2026-2029-cu illər üzrə proqnozu açıqlanıb

16 Sentyabr 2025 12:02
Manat qarşısında kəskin bahalaşdı -

Manat qarşısında kəskin bahalaşdı - 2 manatı ötdü

16 Sentyabr 2025 10:01
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Çində 4 general vəzifədən uzaqlaşdırıldı

16 Sentyabr 2025 21:15

Saat 10:00-da işıq kəsiləcək -

16 Sentyabr 2025 20:47

Əfsanəvi futbolçunun yeni klubu bəlli oldu

16 Sentyabr 2025 20:42

Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli

16 Sentyabr 2025 20:38

Əməkdar artist magistraturaya qəbul oldu

16 Sentyabr 2025 20:35

Azərbaycanın millisi Moldovaya qalib gəldi

16 Sentyabr 2025 20:20

Bakıda avtobuslar niyə gecikir? -

16 Sentyabr 2025 20:15

"Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatdı

16 Sentyabr 2025 20:14

Xaricdə təhsil niyə çətinləşdiriləcək? -

16 Sentyabr 2025 20:09

Millət vəkili büdcə üçün neft qiymətini

16 Sentyabr 2025 20:03