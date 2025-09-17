Azərbaycanda 340 min borc məhkəmə qərarı icra edilməyib

Azərbaycanda 340 min borc məhkəmə qərarı icra edilməyib
10:41 17 Sentyabr 2025
119 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycanda vətəndaşların banklara borcunu qaytarmaması məsələsinə görə 340 minə yaxın məhkəmə qərarı icra edilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İnsan hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirib.

Onun sözlərinə görə, hazırda icra olunmayan məhkəmə qərarlarının əksəriyyəti borc məsələlərilə bağlıdır:

"Bank sistemi nə qədər bu cür şərtlər və faizlərlə çalışır, əmlak, girov təminatı olmadan xüsusilə istehlak krediti verəcək, problemlər həll edilməyəcək. Bu baxımdan, 340 minə yaxın yerinə yetirilməyən məhkəmə qərarı məhz bu sahə ilə bağlıdır. Bank vətəndaşın durumunu bilirdi, həmin krediti verəndə də geri qayıtmayacağını bilməliydi".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Leobank" Uşaq kartını təqdim edir:

"Leobank" Uşaq kartını təqdim edir: erkən yaşdan maliyyə savadlılığı

17 Sentyabr 2025 11:09
Böyük Qayıdışla bağlı ayrıca komitə yaradıla bilər

Böyük Qayıdışla bağlı ayrıca komitə yaradıla bilər

17 Sentyabr 2025 11:07
Sumqayıtdakı ailə faciəsinin təfərrüatı bilindi

Sumqayıtdakı ailə faciəsinin təfərrüatı bilindi

17 Sentyabr 2025 10:58
Bakının bu yollarında tıxac var

Bakının bu yollarında tıxac var

17 Sentyabr 2025 08:25
Bakı aeroportunda yenilik

Bakı aeroportunda yenilik

17 Sentyabr 2025 01:15
Bu işçilərə yüksək pul mükafatı veriləcək -

Bu işçilərə yüksək pul mükafatı veriləcək - Məbləğ

16 Sentyabr 2025 23:17
Almaniyanın sosial şəbəkə seqmentini tənzimləmə modeli
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Deputat: Fiziki şəxslərin gəlir vergisi ilə bağlı mexanizmlər hazırlansın

17 Sentyabr 2025 11:53

Azərbaycanın nəqliyyat xidmətlərindən gəlir artıb

17 Sentyabr 2025 11:41

Azərbaycan Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

17 Sentyabr 2025 11:32

İlham Əliyev "Qarabağı" təbrik etdi

17 Sentyabr 2025 11:28

Azərbaycanın ən çox investisiya qoyduğu ölkələr açıqlanıb

17 Sentyabr 2025 11:15

"Leobank" Uşaq kartını təqdim edir:

17 Sentyabr 2025 11:09

Böyük Qayıdışla bağlı ayrıca komitə yaradıla bilər

17 Sentyabr 2025 11:07

Sumqayıtdakı ailə faciəsinin təfərrüatı bilindi

17 Sentyabr 2025 10:58

Qurbanov: “Böyük komandalar bizi daha ciddi qarşılayacaq”

17 Sentyabr 2025 10:57

Bu məhsul və xidmətlər ƏDV-dən azaddır

17 Sentyabr 2025 10:57