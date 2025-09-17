​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə - Dəniz daşır

​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə -
20:49 17 Sentyabr 2025
156 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Avstraliyada 2050-ci ilə qədər sahilyanı ərazidə yaşayan 1,5 milyon sakin dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi ilə ciddi təhlükə altında olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avstraliyanın yerli dairələri hesabat hazırlayıb. 72 səhifəlik əhatəli hesabatda bildirilir ki, təkcə sahilyanı ərazilər deyil, həm də daxili ərazilər iqlim fəlakətlərindən təsirlənəcək. Daşqınlar, siklonlar, quraqlıqlar, isti dalğalar və meşə yanğınları kimi hadisələrin artacağı proqnozlaşdırılıb. Şimali Avstraliya və böyük şəhərlərin kənarları ən çox risk altında olan ərazilər sırasındadır.

Hesabatda həmçinin qeyd olunub ki, Böyük Sədd rifi və Ningaloo rifi kimi mərcan rifləri yox olma təhlükəsi ilə üzləşib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

17 Sentyabr 2025 22:15
16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan donanma ilə bağlı çağırış etdi

16 ölkə Qəzzaya humanitar yardım aparan donanma ilə bağlı çağırış etdi

16 Sentyabr 2025 23:49
Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

Putin “Zapad-2025” təlimini izlədi

16 Sentyabr 2025 23:12
​HƏMAS-dan beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış

​HƏMAS-dan beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış

16 Sentyabr 2025 22:58
Əfsanəvi şəhərin yeri kəşf edildi

Əfsanəvi şəhərin yeri kəşf edildi

16 Sentyabr 2025 22:47
​Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edildi

​Rusiya ilə Çin arasında viza rejimi ləğv edildi

16 Sentyabr 2025 22:25
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Dünyanın yeni yarımçıq peyki kəşf edildi

17 Sentyabr 2025 22:15

​TikTok-la bağlı qərar verildi

17 Sentyabr 2025 21:52

UEFA Qurban Qurbanovla bağlı paylaşım etdi

17 Sentyabr 2025 21:24

​Avstraliyada 1,5 milyon insan üçün təhlükə -

17 Sentyabr 2025 20:49

Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə əməkdaşlığı müzakirə etdi

17 Sentyabr 2025 20:35

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisindən qərar -

17 Sentyabr 2025 20:27

“Qalatasaray” türk ulduzla anlaşdı

17 Sentyabr 2025 19:05

Baş nazir yeni qərar imzalayıb

17 Sentyabr 2025 18:03

Azərbaycan və BƏƏ biznes əməkdaşlığını gücləndirir

17 Sentyabr 2025 17:59

Bu sürücülər cərimələnəcək?

17 Sentyabr 2025 17:50