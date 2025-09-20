“Formula -1” Qran-prisininin ikinci gününə start veriləcək

“Formula -1” Qran-prisininin ikinci gününə start veriləcək
08:41 20 Sentyabr 2025
Ülkər Cəlilzadə
Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci günə bu gün start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk olaraq pilotlar üçüncü sərbəst yürüşdə iştirak edəcəklər.

Daha sonra "Formula 2"də sprint yarışı, ardınca "Formula 1"də sıralama turu baş tutacaq.

Azərbaycan Qran-prisində ikinci günün proqramı

20 sentyabr

12:30. "Formula 1": Üçüncü sərbəst yürüş

14:15. "Formula 2": Sprint yarışı

16:00. "Formula 1": Sıralama turu

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

