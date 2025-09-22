Alonso Ardanı əvəzedici heyətə göndərdi

"Real Madrid"in baş məşqçisi Xabi Alonso Cude Bellinqhemin komandadakı mövqeyi ilə bağlı açıqlama verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, futbolçunun hücumameyilli yarımmüdafiəçi mövqeyində oynayacağını ifadə edib. Alonso Bellinqhemin hərəkətli oyun sərgilədiyini təqdir edib. O bildirib ki, Bellinqhemin qayıdışı yarımmüdafiədə rəqabəti artıracaq.
Qeyd edək ki, “Real Madrid”in 2-0 qələbəsi ilə yekunlaşan oyunda Cude Bellinqhem ikinci hissədə oyuna daxil olub. Cude Bellinqhemin Franco Mastantuono və ya Arda Gülerin yerinə oynayacağı barədə iddialar dərc edilmişdi. İddia edilir ki, Alonso Arda ilə bununla bağlı danışıb və futbolçunun əvəzedici heyətdə yer ala biləcəyini ifadə edib. Arda “Espanyol”la oyunda matça ikinci hissədə daxil olub.