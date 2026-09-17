Vətən müharibəsi şəhidi Elnur Məmmədovun atası İsrafil Məmmədov vəfat edib.
Metbuat.az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl səhhətində ciddi problem yaranan şəhid atası Gəncədə həyatını itirib.
Mərhum Gəncənin Köhnə Səbiskar qəbiristanlığında dəfn olunub.
Qeyd edək ki, E. Məmmədov Kəlbəcər rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. O, 2020-ci ildə Gəncə şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, “İgidliyə görə”, “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları, 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib.