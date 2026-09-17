Nəsimi rayonunun Nəcəf bəy Vəzirov küçəsində yaşayan Nisəxanım Əzimova mülkünün qonşusu tərəfindən aldadılaraq satıldığını və pulunun ödənilmədiyini iddia edib.
Metbuat.az Baku TV-yə istinadla xəbər verir ki, qadın 2014-cü ildə yaşadığı ərazidə söküntü işlərinin başladığını bildirib.
Nisəxanım Əzimova razılaşmadığı üçün qonşusu Nəriman Cavadovun kömək edə biləcəyinə inanaraq ona etibarnamə verib:
"Mənə yaxınlaşıb dedi ki, qadınsan, təksən, şirkət səni aldada bilər. Mənə etibarnamə ver, sənə kömək edim. Mən də ona inanaraq etibarnamə verdim. 2019-cu ildə məni notariusa apardı, daha sonra sənədlərə imza atdırdı. Dedi ki, mülkünü satmışam, pulunu axşam gətirəcəyəm. Amma həmin gündən bu günə qədər pulumu ala bilməmişəm".
Məsələ ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Sakin bildirib ki, Nəriman Mürşüd oğlu Cavadov dələduzluq maddəsi ilə təqsirli bilinərək 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və hazırda həbsdədir.
N.Əzimovanın qızı isə sonrakı məhkəmə proseslərində də onların xeyrinə qərarlar qəbul edildiyini deyib. Onun sözlərinə görə, Nəriman Cavadovun Yasamal rayonunda yerləşən, ikimərtəbəli, 9 otaqlı və 336 kvadratmetr sahəsi olan fərdi yaşayış evinin məhkəmə qərarına əsasən onlara verilməsi nəzərdə tutulub. Lakin həmin qərarın icrası hələ də təmin edilməyib.