Misli Premyer Liqasında VI turun hakim təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Turun açılış oyunu olan "Qəbələ" – "Neftçi" matçını Cavid Cəlilov idarə edəcək.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, VI tur

18 sentyabr

17:30. "Qəbələ" – "Neftçi"

Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Namiq Bəkirov

VAR: Tural Qurbanov

AVAR: Asiman Əzizli

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

Qəbələ şəhər stadionu

19:45. "Qarabağ" – "Şəfa"

Hakimlər: Vüqar Həsənli, Rəhman İmami, Gülnurə Əkbərzadə, İslam Məmmədov

VAR: Kamranbəy Rəhimov

AVAR: Pərvin Talıbov

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

19 sentyabr

17:30. "Turan Tovuz" – "Zirə"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Nicat İsmayıllı

VAR: Əli Əliyev

AVAR: Cəmil Quliyev

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

Tovuz şəhər stadionu

19:45. "Sabah" – "İmişli"

Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Rəşad Əhmədov

VAR: Rauf Cabarov

AVAR: Tərlan Talıbzadə

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

"Bank Respublika Arena"

20 sentyabr

16:30. "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan"

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Rahil Ramazanov, Zöhrab Abbasov, Elvin Bayramov

VAR: Emin Əliyev

AVAR: Elşad Abdullayev

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

Şamaxı şəhər stadionu

19:00. "Kəpəz" – "Sumqayıt"

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Ruslan Quliyev

VAR: Fərid Hacıyev

AVAR: Kərim Zeynalov

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

Gəncə şəhər stadionu