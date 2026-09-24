Ölkənin ilk rəqəmsal bankı Birbank təhsil işçiləri üçün xüsusi kampaniyaya start verib. 31 oktyabr 2026-cı il tarixinədək davam edəcək kampaniya çərçivəsində təhsil işçiləri nağd pul kreditini 7%-dək endirimlə əldə edə bilərlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, kampaniya çərçivəsində 80 000 ₼-dək kredit götürmək, həmçinin digər banklardakı kreditləri Birbank-da birləşdirmək mümkündür. Kredit müddəti 3 aydan 59 ayadəkdir.
Kampaniyadan yararlanmaq istəyənlər Birbank tətbiqi və ya Birbank.az saytı vasitəsilə, Birbank çatına yazaraq, 196 Əlaqə Mərkəzinə zəng edərək və ya istənilən Kapital Bank/Birbank filialına yaxınlaşaraq müraciət edə bilərlər.
Ətraflı məlumat üçün: https://www.b-b.az/bbtsd
Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən Kapital Bank-ın əmtəə nişanı olan Birbank, 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi, 116 filial, 51 şöbədən və 13 Rəqəmsal Mərkəzdən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. Birbankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün birbank.az saytına, 196 Əlaqə Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.