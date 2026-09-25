Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin 10-cu yubiley yarışı çərçivəsində autizmli gənclər üçün xüsusi Paddok turu təşkil olunub.
Metbuat.az xəbər verir ki, sosial inklüzivlik təşəbbüsü çərçivəsində gənclər Formula 1 yarış həftəsinin pərdəarxası ilə tanış olmaq və Paddokun atmosferini yaxından yaşamaq imkanı əldə ediblər.
Ziyarət zamanı gənclər Formula 1 komandalarının fəaliyyət göstərdiyi ərazilərə baş çəkib, yarış həftəsinin hazırlıq prosesini izləyib və komandaların Qran-Prinin əsas gününə hazırlıqlarını yerindəcə görüb.
“Birgə və Sağlam” İctimai Birliyinin koordinatoru: “Bu gözəl fürsət üçün Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinə təşəkkür edirik. Gənclərin Formula 1 yarışını yaxından görməsi, Paddokda vaxt keçirməsi və bu xüsusi atmosferi yaşaması onlar üçün çox maraqlı və yaddaqalan oldu. Belə imkanların yaradılması bizim üçün çox dəyərlidir.”
Təşəbbüs Formula 1-in sosial məsuliyyət proqramları çərçivəsində həyata keçirilən ənənəvi fəaliyyətlər sırasındadır.