Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda aprelin 1-dən kartdan- karta pul köçürmələri üzrə yeni xidmət haqqı tarifləri müəyyən edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Hökumət Ödəniş Portalı üzrə göndərilən ödəniş sərəncamlarının icrasına görə tarif dərəcəsi aşağıdakı kimi olacaq:
* 100 manatadək köçürmələrdə – 3 qəpik;
* 100,01–1000 manat – 10 qəpik;
* 1000,01–10 000 manat – 1 manat;
* 10 000,01–40 000 manat – 4 manat;
* 40 000 manatdan yuxarı – 8 manat tutulma olacaq.
Dollarla edilən ödənişlərə də tarif dərəcəsi müəyyən edilib.
* 100 dollara qədər köçürmələrdə - 0.2 dollar;
* 100.1 – 1000 dollar – 0.5 dollar;
* 1000.1 – 10000 dollar – 2 dollar;
* 10000.1 – 40000 dollar – 10 dollar;
* 40000.1 dollardan yuxarı – 20 dollar tutulma olacaq.