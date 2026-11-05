Norveçdə "Vikinq" və "Sabah" komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunun oyununda ilk qol vurulub.
Metbuat.az xəbər verir ki, Stavanger şəhərində keçirilən matçda Azərbaycan çempionu hesabı açıb.
11-ci dəqiqədə Orfe Mbina adını tabloya yazıdıb.
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UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Norveçdə "Vikinq" və "Sabah" komandaları arasında IV turun oyunu başlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Stavanger şəhərində təşkil olunan qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 24:00-da start götürüb.
Matçı niderlandlı Sander van der Eyk idarə edir.