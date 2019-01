"İnter" daha bir futbolçu ilə müqavilə imzalayıb. Fanat.az xəbər verir ki, bank klubu Tural Hümbətovu heyətinə qatıb.

21 yaşlı müdafiəçi növbəti 6 ay ərzində "İnter"in formasını geyinəcək. Turalın son klubu "Araz Naxçıvan" olub. O, əvvəllər Moldovanın "Nistru" klubunda çıxış edib.

Fanat.az

