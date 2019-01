Aktyor və aparıcı Alp Kırşan ata olmağa hazırlaşır.



Axşam.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, keçən il ailə quran Alp və Zeynəb Dörtkardeşler cütlüyü bu yaxında valideyn olacaqlar. İstanbulun səs-küyündən uzaqlaşmaq üçün Bodrumda yaşayan cütlük xoşbəxt evlilik həyatı yaşayırlar.



Alp tezliklə "1 Alp 3 Çocuk" adlı yeni proqrama aparıcılıq edəcək.





