"Miss Turkey 2016" gözəllik müsabqəsini 2-ci yerdə başa vurmuş Tansu Sıla Çakır "Miss Universe 2017"də Türkiyəni təmsil edəcək.

Milli,Az Çakırın fotolarını təqdim edir.

Milli.Az

