Konqresdə Trampın impiçmentini təklif etdilər

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü El Qrin prezident Donald Trampın impiçment elan edilməsini təklif edib.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Demokratlar Partiyasının nümayəndəsi bu haqda Tvitter səhifəsində yazıb.

Qrinin sözlərinə görə, o, bu məsələni şəxsi siyasi hədəflərə görə qaldırmır. Onun sözlərinə görə, prezident də daxil olmaqla ABŞ-da heç kim qanundan yuxarıda dayanmır.

Nümayəndələr Palatasının üzvü xatırladıb ki, Tramp onun Rusiya ilə əlaqələrini araşdıran Federal Təhqiqatlar Bürosunun rəhbəri Ceyms Komini istefaya göndərib.

Ömər Dağlı

