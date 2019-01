Türkiyənin Rusiyadan S-400 zenit raket sistemini almaq niyyəti Vaşinqtonda narahatlıq doğura bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu ABŞ silahlı qüvvələrinin qərargah rəislərinin birləşmiş komitəsinin rəhbəri Cozef Danford deyib.



Məlumata əsasən, bir neçə gün əvvəl Pentaqon rəhbəri Ceyms Mettis bəyan edib ki, Türkiyənin S-400 almaq niyyəti - onun suveren qərarıdır.

