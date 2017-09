Rumıniya Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Bakıya gələcək

Buxarest. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Rumıniya Milli Olimpiya və İdman Komitəsinin (MOK) prezidenti Mihay Kovalyu Azərbaycana gələcək.

Bu barədə “Report”un Şərqi Avropa bürosuna müsahibəsində Rumıniya MOK-un prezidenti M. Kovalyunun özü bildirib. O, nümayəndə heyəti tərkibində sentyabrın 29-da Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 25 illiyinə həsr olunan mərasimə qatılacağını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, 2000-ci il Sidney Yay Olimpiya Oyunlarında, 2005-ci il dünya və 2006-cı il Avropa çempionatında qılıncoynatma növündə qızıl medal qazannış Mihay Kovalyu 2016-cı ilin noyabrında Rumıniya MOK-un prezidenti seçilib.



