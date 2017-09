Siqaretdən istifadəni məhdudlaşdıran qanun layihəsi Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq

Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” və “Turizm haqqında” qanun layihələri parlamentin payız sessiyasının plenar iclasının gündəliyinə salınacaq.

“Report” xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli komitənin bu gün keçirilən iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” qanun layihəsi demək olar ki, hazırdır.

H.Rəcəbli qeyd edib ki, “Turizm haqqında” qanun layihəsinin ikinci oxunuş üçün plenar iclasa çıxarılması üçün hazırda ciddi işlər görülür: “Layihə hökumətə göndərilib və oktyabr ayı üçün plenar iclasın gündəliyinə salınacaq”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.