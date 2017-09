Qızıl ucuzlaşdı - 15 dollar

Amerika fond bazarında Dow Jones indeksi 0,19% - 22 412,59 bəndədək, S&P 500 0,06% - 2 508,24 bəndədək bahalaşıb, NASDAQ isə 0,08% - 6 456,04 bəndədək ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa fond bazarlarında FTSE 100 indeksi 0,05% - 7 271,95 bəndədək ucuzlaşıb, Almaniya DAX-ı 0,06% - 12 569,17 bəndədək, Fransa CAC-40-ı isə 0,08% - 5 241,66 bəndədək bahalaşıb.

COMEX-də sonuncu hərraclarda qızılın unsiyasının qiyməti 15,00 dollar azalaraq 1 301,40 dollara, gümüş isə 0,23 dollar ucuzlaşaraq 17,11 dollara satılıb.

