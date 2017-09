"Qəbələ" - "Neftçi" oyununu kim idarə edəcək?

Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyunları üçün bütün təyinatlar açıqlanıb. Fanat.Az xəbər verir ki, “Zirə” və “İnter” arasında turun mərkəzi oyunu İnqilab Məmmədova tapşırılıb.

FİFA referilərindən yalnız Rəhim Həsənov baş hakim kimi təyinat alıb. O, “Səbail”lə “Kəpəz”in matçını idarə edəcək. Əliyar Ağayevlə Ömər Paşayev isə bu turda dördüncü hakim kimi iş başında olacaq.

VI tur

22 sentyabr

19:00. “Qarabağ”-“Sumqayıt”

Hakimlər: Orxan Məmmədov, Mübariz Haşımov, Vüqar Bayramov, Əliyar Ağayev

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

Hakim-inspektor: Məhəmməd Məmmədov

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

23 sentyabr

20:00. “Zirə” – “İnter”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Yaşar Abbasov, Nahid Əliyev, Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Zamiq Hüseynov

Hakim-inspektor: Əhmədağa Cabbarov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

17:30. “Səbail” - “Kəpəz”

Hakimlər: Rəhim Həsənov, Zeynal Zeynalov, Cavanşir Yusifov, Rauf Cabbarov

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

Hakim-inspektor: Fazil Mürşüdov

“Dalğa Arena”

24 sentyabr

18:00. “Qəbələ” – “Neftçi”

Hakimlər: Fariz Yusifov, Azər Əsgərov, Elman Musayev, Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Nüvər Xasıyev

Hakim-inspektor: Murad Məmmədov

Qəbələ şəhər stadionu

Fanat.Az

