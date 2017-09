Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Almaniya Bundesliqasında mübarizə aparan “Ştutqart” futbol klubunun məşq bazasında bomba tapılıb.

“Report” “Bild”ə istinadən xəbər verir ki, II Dünya Müharibəsindən qalan partlayıcı qurğu meydançalardan birinin qazonu dəyişdirilərkən aşkarlanıb.

Hadisə yerinə gələn mütəxəssislər 50 kq-lıq mərmini zərərsizləşdiriblər.

Qeyd edək ki, 2009-cu ildə “Ştutqart”ın ev oyunlarını keçirdiyi “Mercedes-Benz Arena”da yenidənqurma işləri aparılan zaman 34 bomba tapılıb.



