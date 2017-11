Türkiyədə dəhşətli hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 11 yaşlı qız özündən 2 yaş böyük sinif yoldaşı tərəfindən təcavüzə uğrayıb və hamilə qalıb. Hadisənin üstü açılandan sonra məhkəmə qərarı ilə qız abort olunub.

Hadisəni danışan qız bildirib ki, oğlan onu aldadıb.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

