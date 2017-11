Estoniya prezidenti: "Avropa İttifaqı Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi hədəfləyir"

Brüssel. 25 noyabr. REPORT.AZ/ "Avropa İttifaqı (Aİ) "Şərq Tərəfdaşlığı"nın bir sıra ölkələri ilə, o cümlədən Azərbaycanla əlaqələrin genişləndirilməsinə yönəlmiş yeni sazişlərin imzalanmasına hazırlıq görür".

"Report" xəbər verir ki, bunu Brüsseldə jurnalistlərə müsahibəsində Estoniya prezidenti Kersti Kalyulayd bildirib. Estoniya hazırda Aİ Şurasının sədr ölkəsidir.

"Biz xalqlarımız üçün daha yaxşı nəticələrin əldə olunması üzərində işləyirik", - K.Kalyulayd deyib.

Onun sözlərinə görə, "Şərq Tərəfdaşlığı" ölkələrinin zirvə görüşləri mühüm əhəmiyyətə malikdir: "Çünki Riqada baş tutan əvvəlki sammitdən sonra bir çox praktiki addımlar atılıb. Bu xüsusilə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına aiddir".

Prezident həmçinin ölkələrimizin islahatlar prosesini davam etdirməsinin vacibliyini vurğulayıb: "Avropa İttifaqı üçün həmçinin "Şərq Tərəfdaşlığı" ölkələri ilə ikitərəfli münasibətlər prioritet məsələdir".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.