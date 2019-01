Afrindəki əməliyyatın ilk mərhələsi başa çatıb - Bölgədən son məlumat

"Zeytun budağı" anti-terror əməliyyatının birinci mərhələsi başa çatdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bazar günü yerli "Habertürk" telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, Türkiyənin Hatay və Kiliz rayonlarından ərəb respublikası ərazisinə daxil olan hərbçilər Afrin ətrafında birləşərək aypara şəklində xətt formalaşdırıblarlar.

Qeyd edək ki, Türkiyə yanvarın 20-də Suriyanın şimalında kürd terrorçularına qarşı "Zeytun budağı" əməliyyatlarına başlayıb.

