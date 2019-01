İranın cənubunda 4,9 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, "UTC" vaxtı ilə saat 10:52-da qeydə alınan yeraltı təkanların episentri ölkənin paytaxtı Kiş şəhərindən 63 kilometr şimalda, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.