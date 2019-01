Ermənistanda əsgərlər arasında kütləvi zəhərlənmə baş verib

Azərbaycanın Ağdam rayonunun düşmən tərəfindən işğal edilmiş yaşayış məntəqələrində yerləşdirilən Ermənistan ordusunun bölmələrindən birində əsgərlər arasında kütləvi zəhərlənmə baş verib.

Yeməklərin keyfiyyətsiz olması nəticəsində zəhərlənən 54 hərbi qulluqçu hərbi hissənin tibb məntəqəsinə müraciət edib. Hərbi polis tərəfindən hadisə ilə bağlı yoxlama aparılarkən məlum olub ki, ərzaq anbarından verilən bir neçə məhsulun istifadə müddəti çoxdan başa çatıb.

Hərbi hissə komandanlığı hadisəni ört-basdır etməyə çalışsa da, əsgərlərin valideynlərinin şikayəti əsasında faktla bağlı araşdırma aparılır. Köhnəlmiş ərzağın yeməkxanaya verilməsində təqsirkar şəxslərin müəyyənləşdirilərək cəzalandırılması məqsədilə cinayət işi açılıb.//AzərTAc

