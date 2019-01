Böyük Britaniyada köhnə sovet maşınlarının “qəbiristanlığı” aşkarlanıb.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, “Facebook” istifadəçisi Ceyms Smit“qəbiristanlığ”ın şəkillərini paylaşıb.

Fotolarda VAZ-ın 2101, 2102, 2104 və 2107 modelləri əks olunub. Maşınların hamısında sükan sağ tərəfdədir.

Şəbəkə istifadəçiləri C. Smitdən “qəbiristanlığı”n dəqiq yerini öyrənməyə çalışsalar da, imtina cavabı alıblar.

