İspaniyanın “Barselona” klubu hücum xəttini gücləndirmək məqsədilə transfer etmək istədiyi beş hücumçunun adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az Azərtaca istinadla xəbər verir ki, klub rəhbərliyi yayda 32 yaşı tamam olacaq Luis Suaresi gələcəkdə əvəzləyə biləcək gənc forvard transfer etmək niyyətindədir.

Kataloniya təmsilçisinin transfer gündəliyinə daxil etdiyi hücumçular Kşiştof Pyatek (“Genoa”), Nikola Pepe (“Lill”), Maksi Qomes (“Selta Viqo”), Luka Yoviç (“Ayntraxt”) və Timo Vernerdir (“Leypsiq”).

