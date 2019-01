ABŞ-ın "FOX News" kanalının siyasi icmalçısı, aparıcı Bre Payton donuz qripindən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, 26 yaşlı aparıcı yaxın dostu tərəfindən evində huşsuz vəziyyətdə tapılıb.

Paytonun həmin gün aparıldığı xəstəxanada öldüyü açıqlanıb.

Qeyd edək ki, siyası içmalçı 2011-ci ildə peyvəndləri iblis adlandırmışdı. Paytonun ölümündən sonra sosial media istifadəçiləri jurnalistin vaxtında peyvənd olunsaydı, ölümünün qarşısının alınacağını şərh etmişlər.

