Brazilyada xəstəxanada çəkilən görüntülər sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, tualeti təmizləyən qadın təmizlik suyu əvəzinə unitazın içindəki pis sudan götürüb. Həmin anlar da başqa biri tərəfindən gizli kameraya çəkilib.

Xəstəxanadakı anti-gigiyenik hallar izləyənlər tərəfindən şiddətlə pislənib.

